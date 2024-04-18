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Южноуральцам рассказали, когда на регион вновь обрушатся дожди

Не успели жители Челябинской области порадоваться солнечным денькам, как погода решила вновь преподнести неприятные сюрпризы. Так, в четверг, 18 апреля, в некоторых районах опять пройдут дожди, и подует ветер, порывы которого могут достигать 19 метров в секунду. Об этом сообщили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +21° 5 м/с 64% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: Pchela.News

Несмотря на осадки и мощный ветер, температура воздуха прогреется до +24. А в пятницу, 19 апреля, станет ещё жарче — до +27 градусов, при этом осадки в этот день не ожидаются.

По данным синоптиков, в Челябинске сегодня дожди маловероятны, а столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Настроение может омрачить лишь порывистый юго-западный ветер. В пятницу, 19 апреля, в городе прогнозируется до +25 и без осадков.

Из-за столь благоприятной погоды на оттаявших полянах у подножия хребта в национальном парке «Зигальга» распустились подснежники. Одним из видов ветрениц, растущих в нацпарке является алтайская, которую также принято называть «отравленным ружьём».

А совсем недавно в Юрюзани прогремела первая в этом году гроза. Там царствовали молнии, мощный ливень и град, а по дорогам шли грязные потоки воды.