Южноуральцам рассказали, когда на регион вновь обрушатся дожди

Не успели жители Челябинской области порадоваться солнечным денькам, как погода решила вновь преподнести неприятные сюрпризы. Так, в четверг, 18 апреля, в некоторых районах опять пройдут дожди, и подует ветер, порывы которого могут достигать 19 метров в секунду. Об этом сообщили в местном отделении Гидрометцентра.