Южноуральцам рассказали, когда на регион вновь обрушатся дожди

Несмотря на осадки и мощный ветер, температура воздуха прогреется до +24. А в пятницу, 19 апреля, станет ещё жарче — до +27 градусов, при этом осадки в этот день не ожидаются.
По данным синоптиков, в Челябинске сегодня дожди маловероятны, а столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Настроение может омрачить лишь порывистый юго-западный ветер. В пятницу, 19 апреля, в городе прогнозируется до +25 и без осадков.
Из-за столь благоприятной погоды на оттаявших полянах у подножия хребта в национальном парке «Зигальга» распустились подснежники. Одним из видов ветрениц, растущих в нацпарке является алтайская, которую также принято называть «отравленным ружьём».
А совсем недавно в Юрюзани прогремела первая в этом году гроза. Там царствовали молнии, мощный ливень и град, а по дорогам шли грязные потоки воды.