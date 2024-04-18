Уроженка Красноярска Андреева вышла в ¼ финала турнира по теннису в Руане

Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира по теннису в Руане (Франция). Спортсменка обыграла соотечественницу Элину Аванесян в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) со счётом 7:5 и 6:4.