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Уроженка Красноярска Андреева вышла в ¼ финала турнира по теннису в Руане

Мирра Андреева обыграла соотечественницу Элину Аванесян в матче второго круга турнира в Руане.

Источник: БЕЛТА

Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира по теннису в Руане (Франция). Спортсменка обыграла соотечественницу Элину Аванесян в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) со счётом 7:5 и 6:4.

В четвертьфинале Андреева сыграет против победительницы матча между представительницей Украины Ангелиной Калининой и итальянской спортсменкой Мартиной Тревизан.

Отметим, что в настоящий момент 16-летняя Мирра Андреева занимает 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

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