Уроженка Красноярска Андреева вышла в ¼ финала турнира по теннису в Руане

Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира по теннису в Руане (Франция). Спортсменка обыграла соотечественницу Элину Аванесян в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) со счётом 7:5 и 6:4.
В четвертьфинале Андреева сыграет против победительницы матча между представительницей Украины Ангелиной Калининой и итальянской спортсменкой Мартиной Тревизан.
Отметим, что в настоящий момент 16-летняя Мирра Андреева занимает 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.