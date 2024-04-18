Хабаровский край готовит лагеря для летнего отдыха детей

В Хабаровском крае более 400 организаций, включая загородные центры и лагери, готовятся принять детей на отдых, в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании.
В этом году сеть загородных центров будет расширена за счёт реконструкции двух лагерей «Олимп» в Хабаровском районе и К. Заслонова в Вяземском районе.
Заявочная кампания в лагеря началась, и регистр лагерей доступен на сайте министерства образования и науки, чтобы родители могли планировать отдых своих детей.
«Семьи с низким доходом, находящиеся в социально-опасном положении, а также дети участников специальной военной операции получат возможность организовать отдых детей на бесплатной основе», — сообщилив министерстве образования и науки края.
В лагерях будут проводиться более 250 профильных проектов, включая техническое и художественное образование. Дети будут изучать программирование, робототехнику, конструирование, 3D-моделирование, графический и ландшафтный дизайн. В лагерях также будут проводиться проекты, помогающие определить профессиональные интересы детей.
Родителям Хабаровского края предоставляется частичная компенсация стоимости путевки для обеспечения доступного загородного отдыха своим детям. Право на компенсацию имеют семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, постоянно проживающие в регионе. Требования к доходу семьи не предъявляются.