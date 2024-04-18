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Фуникулер во Владивостоке временно приостановит свою работу

Будет проводиться технический ремонт транспорта.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивостокский фуникулер приостановит свою на работу на три часа для проведения технических работ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

По данным ведомства, транспорт станет недоступен уже в ближайшую субботу, 20 апреля, с 9.00 до 12.00. Помимо технических работ, в этом году планируется провести благоустройство вдоль лестниц, где будут построены зоны отдыха из деревянного настила, а также установлено освещение, ограждения и многое другое.

Отметим, что благоустройством фуникулера и остальных пространств рядом с центральной площадью займется компания ООО «Владстройзаказчик». Работы планируют начать в этом году.