Фуникулер во Владивостоке временно приостановит свою работу

Владивостокский фуникулер приостановит свою на работу на три часа для проведения технических работ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
По данным ведомства, транспорт станет недоступен уже в ближайшую субботу, 20 апреля, с 9.00 до 12.00. Помимо технических работ, в этом году планируется провести благоустройство вдоль лестниц, где будут построены зоны отдыха из деревянного настила, а также установлено освещение, ограждения и многое другое.
Отметим, что благоустройством фуникулера и остальных пространств рядом с центральной площадью займется компания ООО «Владстройзаказчик». Работы планируют начать в этом году.