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Хирурги Новосибирска спасли 17-летнюю девушку с деформацией груди

У пациентки образовался «ложный сустав», который мешал работе сердца.

Источник: AP 2023

У пациентки образовался «ложный сустав», который мешал работе сердца. Хирурги НИИТО и Центра Мешалкина провели уникальную операцию. установив пациентке металлоконструкцию. Об этом рассказали в НИИТО имени Цивьяна.

Сибирячка родилась с пороком сердца, в детстве ей провели операцию с продольным рассечением груди. Костные структуры не срослись, грудина давила на сердце.

Специалисты двух федеральных центров поставили задачу — выполнить рассечение груди (стернотомию), освободить сердце от спаек с грудиной и устранить механическое сдавление правых отделов сердца.

«Сердце билось в центре операционного поля и существовали риски его механического повреждения, при таком развитии событий счет идёт на секунды», — рассказал один из хирургов.

Операция прошла успешно, хирурги отметили эстетический эффект.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что в Новосибирске спасли годовалого мальчика из Тувы с клубком сосудов в легких.

здоровье