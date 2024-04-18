Хирурги Новосибирска спасли 17-летнюю девушку с деформацией груди

У пациентки образовался «ложный сустав», который мешал работе сердца. Хирурги НИИТО и Центра Мешалкина провели уникальную операцию. установив пациентке металлоконструкцию. Об этом рассказали в НИИТО имени Цивьяна.
Сибирячка родилась с пороком сердца, в детстве ей провели операцию с продольным рассечением груди. Костные структуры не срослись, грудина давила на сердце.
«Сердце билось в центре операционного поля и существовали риски его механического повреждения, при таком развитии событий счет идёт на секунды», — рассказал один из хирургов.
Операция прошла успешно, хирурги отметили эстетический эффект.
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