Количество слотов для записи на торжественное вручение первого паспорта в центрах госуслуг увеличилось вдвое

Для получения первого паспорта в торжественной обстановке необходимо выбрать удобные дату и место на портале mos.ru. Предзапись доступна за 30 дней до даты мероприятия. Далее нужно не менее чем за 10 дней до церемонии подать документы в выбранном офисе госуслуг. В день торжественного вручения сотрудники просят приходить в центр минимум за 40 минут до начала мероприятия.