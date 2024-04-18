Количество слотов для записи на торжественное вручение первого паспорта в центрах госуслуг увеличилось вдвое

Торжественную церемонию вручения паспорта гражданина Российской Федерации юным жителям столицы теперь проводят во всех флагманских офисах «Мои документы» каждую пятницу с 16:00.
Церемония пользуется популярностью, поэтому центры госуслуг для удобства москвичей вдвое увеличили количество слотов для записи на вручение паспорта в торжественной обстановке. Раньше церемония проходила во флагманах раз в две недели. С 2020 года уже около 4400 горожан, достигших 14‑летнего возраста, воспользовались этой возможностью.
Вместе с основным документом, удостоверяющим личность, участникам церемонии вручают издание Конституции Российской Федерации и тематические сувениры. После получения паспорта, поздравлений и памятных фотографий для школьников проводят экскурсию по центру госуслуг и знакомят с экспозицией выставки «Москва — с заботой об истории». Кроме того, желающие могут принять участие в мастер-классе «Письмо в будущее» и написать послание самому себе.
Как записаться на церемонию вручения паспорта
Для получения первого паспорта в торжественной обстановке необходимо выбрать удобные дату и место на портале mos.ru. Предзапись доступна за 30 дней до даты мероприятия. Далее нужно не менее чем за 10 дней до церемонии подать документы в выбранном офисе госуслуг. В день торжественного вручения сотрудники просят приходить в центр минимум за 40 минут до начала мероприятия.
Подать заявление на оформление паспорта можно не ранее следующего дня после достижения 14 лет. В перечень документов входит свидетельство о рождении, две фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра и квитанция об оплате госпошлины — 300 рублей. Сделать фото и оплатить госпошлину можно в центре госуслуг.
Адреса центров, где проходит мероприятие: ЦАО — Пресненская набережная, дом 2 (торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Афимолл Сити»), ЮЗАО — Новоясеневский проспект, дом 1 (ТРЦ «Спектр»), ВАО — Щелковское шоссе, дом 75 (ТРЦ «Щелковский»), ЮВАО — Рязанский проспект, дом 2, корпус 3 (ТРЦ «Город»), ЮАО — Кировоградская улица, дом 13а (ТРЦ Columbus), САО — Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8 (ТРЦ «Метрополис»), СЗАО — Сходненская улица, дом 56 (ТРЦ «Калейдоскоп»), ЗАО — Ярцевская улица, дом 19 (ТРЦ «Кунцево Плаза»).
Флагманские офисы работают ежедневно с 10:00 до 22:00.