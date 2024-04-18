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На нескольких улицах в Хамовниках временно ограничат движение транспорта

В районе Хамовники Центрального административного округа 21 апреля движение будет временно ограничено. Это связано с проведением соревнований по триатлону «Лига триатлона & Ironstar Moscow 2024».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 07:00 до 16:00 движение закроют на Лужнецкой набережной — от дома 24, строения 26 на улице Лужники до Фрунзенской набережной.

С 07:00 до 14:00 временно будет перекрыто движение автотранспорта на Фрунзенской набережной — на участке от Лужнецкой набережной до дома 32 на Фрунзенской набережной.

На этих участках также нельзя будет парковаться с 00:01 до окончания мероприятия.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут. Подробная информация обо всех ограничениях опубликована на сайте Центра организации дорожного движения.