На нескольких улицах в Хамовниках временно ограничат движение транспорта

С 07:00 до 16:00 движение закроют на Лужнецкой набережной — от дома 24, строения 26 на улице Лужники до Фрунзенской набережной.
С 07:00 до 14:00 временно будет перекрыто движение автотранспорта на Фрунзенской набережной — на участке от Лужнецкой набережной до дома 32 на Фрунзенской набережной.
На этих участках также нельзя будет парковаться с 00:01 до окончания мероприятия.
Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут. Подробная информация обо всех ограничениях опубликована на сайте Центра организации дорожного движения.