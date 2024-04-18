Дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 18 апр — Sputnik. В четверг в Беларуси опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не ожидается, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ветер северный, северо-восточный 5−10 м/с, местами по востоку порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +7…+13°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске в четверг будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Воздух прогреется до +10…+12°C. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.
В Бресте и Гродно столбик термометра поднимется сегодня до отметки +8…+10°C. В этих областных центрах в четверг будет облачно с прояснениями. В Бресте пройдет небольшой кратковременный дождь, в Гродно также ожидаются кратковременные дожди (вероятность осадков 80−90%). Ветер северо-западный 4−9 м/с.
В Витебске и Могилеве немного теплее — от +9°C до +11°C. В этих городах установится облачная с прояснениями погода. В Витебске пройдет небольшой кратковременный дождь, а в Могилеве временами пройдут дожди. Ветер северо-восточный 4−9 м/с.
В Гомеле прогнозируется самое низкое значение температуры воздуха среди всех областных центров — от +7°C до +9°C, в остальном погодные условия схожие: облачно, временами дождь, ветер северный 5−10 м/с.