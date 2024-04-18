Дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси в четверг

В Бресте и Гродно столбик термометра поднимется сегодня до отметки +8…+10°C. В этих областных центрах в четверг будет облачно с прояснениями. В Бресте пройдет небольшой кратковременный дождь, в Гродно также ожидаются кратковременные дожди (вероятность осадков 80−90%). Ветер северо-западный 4−9 м/с.