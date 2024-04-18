Сегодня проведут отжиги сухой травы в Студгородке

Отжиги организованы для предотвращения стихийных палов. Такие работы строго регламентированы. Они проводятся согласно плану, составленному на основании многолетних сведений о возгораниях на территориях, а также заявок от собственников и арендаторов земельных участков, отмечает пресс-служба администрации города.