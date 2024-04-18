Сегодня проведут отжиги сухой травы в Студгородке

Сегодня прошлогоднюю растительность планируют ликвидировать в микрорайоне Студгородок. Работы начнут после обеда.
Мероприятия запланированы на территории площадью 10 га между стадионом ИрНИТУ и улицей Радиостанция 5. Будут задействованы специалисты первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город», отдела надзорной деятельности и профилактической работы мэрии.
Отжиги организованы для предотвращения стихийных палов. Такие работы строго регламентированы. Они проводятся согласно плану, составленному на основании многолетних сведений о возгораниях на территориях, а также заявок от собственников и арендаторов земельных участков, отмечает пресс-служба администрации города.
Жителям напоминают, что поджигать сухую траву самостоятельно запрещено. Для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Контролируемые отжиги растительности в городе продолжат до начала пожароопасного сезона. После этого на открытых площадках будут регулярно осуществлять покос травы.