В Новосибирске у предпринимательницы забрали BMW X6 за продажу одежды под чужим брендом

Судебные приставы арестовали счета должницы, а также запретили ей выезд за рубеж. Кроме того, они установили, что у предпринимательницы есть дорогое авто — BMW X6. Машину нашли в частном секторе Заельцовского района. Авто арестовали и забрали у бизнесвумен.