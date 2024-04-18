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В Новосибирске у предпринимательницы забрали BMW X6 за продажу одежды под чужим брендом

В Новосибирске в предпринимательницы забрали BMW X6.

Источник: ГУ ФССП по Новосибирской области

В Новосибирске предпринимательница продавал одежду, используя брэнд известной марки. При этом прав на это у 42-летней женщины не было. Суд обязал ее выплатить компенсацию. Но женщина это требование проигнорировала, сообщает ГУ ФССП по НСО.

Судебные приставы арестовали счета должницы, а также запретили ей выезд за рубеж. Кроме того, они установили, что у предпринимательницы есть дорогое авто — BMW X6. Машину нашли в частном секторе Заельцовского района. Авто арестовали и забрали у бизнесвумен.

После ареста авто женщина нашла 355 тысяч рублей и оплатила долг. Также она внесла 24 тысяч рублей исполнительского сбора.