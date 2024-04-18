Должность аудитора Счетной палаты Красноярского края займет Светлана Хрулева

Светлана Хрулева родилась в 1970 году. По образованию — экономист. В начале карьеры работала бухгалтером, главным бухгалтером в коммерческих организациях, затем занимала различные должности в муниципальных и государственных учреждениях. В том числе четыре года отработала главным инспектором Счетной палаты Красноярского края. С ноября 2017 года по май 2021 года занимала должность заместителя министра лесного хозяйства. Последнее место работы — заместитель министра экологии Красноярского края.