В Омске к 9 Мая введут единовременную выплату в 250 тысяч рублей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своих соцсетях рассказал о решении выделить средства для единовременной выплате по 250 тысяч рублей всем участникам Великой Отечественной войны. В Омской области их осталось 79 человек.
Решение омского губернатора поддержал полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
Отметим, что в этом году ежегодную акцию «Бессмертный полк» решено провести в медиаформате. Портреты героев войны будут транслировать на медиаэкранах города. Торжественное построение войск Омского гарнизона состоится, но от салюта в День Победы решено отказаться.
«Уверен, что это правильно. Салют мы обязательно проведем, когда все наши парни, которые сейчас, следуя примеру наших дедов и прадедов, защищают Отечество от фашистов и участвуют в специальной военной операции, вернутся домой с Победой», — сообщил Виталий Хоценко.