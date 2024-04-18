Игорь Кобзев рассказал о перспективах строительства аэропорта в Иркутске

«Нашу позицию о передаче авиаузла в федеральную собственность я озвучил президенту страны, — говорит Игорь Кобзев. — Наша задача сейчас не только найти инвесторов, но и совместно с федеральными структурами построить новый аэропорт. Для этого требуется не только колоссальные средства, но и решение целого ряда задач, которые решить только на региональном уровне невозможно. Все вопросы рассматриваем на рабочей группе совместно с помощником президента Игорем Левитиным».