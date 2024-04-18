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Игорь Кобзев рассказал о перспективах строительства аэропорта в Иркутске

В ходе послания о положении дел в Иркутской области 18 апреля губернатор региона Игорь Кобзев прокомментировал перспективы строительства нового аэропорта в Иркутске.

Источник: РИА "Новости"

В ходе послания о положении дел в Иркутской области 18 апреля губернатор региона Игорь Кобзев прокомментировал перспективы строительства нового аэропорта в Иркутске.

«Нашу позицию о передаче авиаузла в федеральную собственность я озвучил президенту страны, — говорит Игорь Кобзев. — Наша задача сейчас не только найти инвесторов, но и совместно с федеральными структурами построить новый аэропорт. Для этого требуется не только колоссальные средства, но и решение целого ряда задач, которые решить только на региональном уровне невозможно. Все вопросы рассматриваем на рабочей группе совместно с помощником президента Игорем Левитиным».

Также глава региона отметил, что за год прирост трафика в иркутском аэропорту за год составил 44 процента. Это максимальный показатель среди всех российских авиаузлов.