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Фото снятия навеса на Восточной трибуне стадиона имени Ленина в Хабаровске

Спустя почти шесть лет на стадионе имени Ленина начали новую реконструкцию, связанную с Восточной трибуной. Вот только на этот раз ее приводят в нормальное состояние, не устанавливая сложное инженерное сооружение, а, наоборот, демонтируя то, что уже установлено.

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В августе 2018 года начались работы по благоустройству «Восточки», вот только подкачали подрядчики — навес вышел некачественным и даже опасным для болельщиков. В связи с этим секторы закрыли. Клуб подал в суд на организацию, занимавшуюся тогда монтажом, довольно некачественным, кстати.

Суд выиграли, но компания успела обанкротиться, так что снимают набивший оскомину навес уже за свой счет. Ну хоть так. Работы идут неторопясь — повторения ошибок никто не хочет. Смотрим фотографии, вспоминаем, как смотрели футбол в лучах закатного солнца, и ждем окончания очередной реконструкции.

строительство