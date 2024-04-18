Фото снятия навеса на Восточной трибуне стадиона имени Ленина в Хабаровске

В августе 2018 года начались работы по благоустройству «Восточки», вот только подкачали подрядчики — навес вышел некачественным и даже опасным для болельщиков. В связи с этим секторы закрыли. Клуб подал в суд на организацию, занимавшуюся тогда монтажом, довольно некачественным, кстати.
Суд выиграли, но компания успела обанкротиться, так что снимают набивший оскомину навес уже за свой счет. Ну хоть так. Работы идут неторопясь — повторения ошибок никто не хочет. Смотрим фотографии, вспоминаем, как смотрели футбол в лучах закатного солнца, и ждем окончания очередной реконструкции.