Фото снятия навеса на Восточной трибуне стадиона имени Ленина в Хабаровске

Спустя почти шесть лет на стадионе имени Ленина начали новую реконструкцию, связанную с Восточной трибуной. Вот только на этот раз ее приводят в нормальное состояние, не устанавливая сложное инженерное сооружение, а, наоборот, демонтируя то, что уже установлено.