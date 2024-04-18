Каждому новорождённому Петербурга будут вручать подарок?

Петербургским семьям при рождении детей будут вручать подарочный набор предметов первой необходимости для младенца. Соответствующие дополнения будут внесены в Социальный кодекс Санкт-Петербурга.
«В Петербурге предоставление материнского капитала, универсальных пособий, различных льгот стало хорошим подспорьем для семей с детьми. Эту работу необходимо продолжать».
Предполагается, что в состав комплекта будут входить более двадцати наименований: одежда, детское постельное белье, игрушки, средства гигиены, подогрев для детского питания, развивающие игры и технические средства для обеспечения безопасности детей. Вручать набор будут с 1 августа.
Над окончательным определением состава набора работает экспертная группа. В её состав вошли представители родильных домов, врачи-педиатры, молодые и многодетные мамы, активисты родительских интернет-сообществ. Был проведён опрос в социальных сетях.