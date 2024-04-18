Каждому новорождённому Петербурга будут вручать подарок?

Предполагается, что в состав комплекта будут входить более двадцати наименований: одежда, детское постельное белье, игрушки, средства гигиены, подогрев для детского питания, развивающие игры и технические средства для обеспечения безопасности детей. Вручать набор будут с 1 августа.