В тесноте и в обиде. Далеко ли до идеала нижегородским автобусам

Нижний Новгород — «Культурная столица России-2024». В городе для этого статуса есть всё! Одно «но»: уехать на общественном транспорте после вечернего спектакля любого из наших великолепных театров невозможно! Впрочем, и вовремя приехать на работу или учёбу тоже очень проблематично.
Когда наши автобусы и маршрутки станут работать хоть чуточку лучше? Разбирался nn.aif.ru.
Горы до идеала.
«Не за горами время, когда общественный транспорт у нас будет идеальным», — оптимистично высказался о будущем нижегородского пассажира глава региона Глеб Никитин, подводя итоги работы правительства за 2023 год. По мнению губернатора, в Нижнем Новгороде этому поспособствует масштабная реконструкция трамвайных путей, закупка электробусов, которые частично заменят старые троллейбусы, и, конечно, строительство новых веток метро.
А пока идеала мы не достигли, жители и гости столицы Приволжья вынуждены ждать автобусов и маршруток по 30−40 минут, а потом с хрустом протискиваться в забитый до отказа салон. Вечером, и это знают многие жители спальных районов, лучше вообще сидеть дома — после 20 часов рискуете ничего не дождаться. Но мегаполис — не село с патриархальным укладом! У людей много дел и развлечений и по вечерам.
Автобусы и маршрутки действительно могут добираться из пункта А в пункт Б дольше, чем того требует расписание, уточнили в ответ на запрос nn.aif.ru в Центре развития транспортных систем (ЦРТС) Нижегородской области. В центре называют на то три основные причины. Во-первых, пробки, особенно в «часы пик». Нижний Новгород обычно стоит в пробках с 7 до 9 утра и с 17:00 до 19:00 в вечернее время. Перевозчики, частные или государственные, в этом не виноваты, уточняют в ведомстве.
Опять же умные остановки в помощь! Но что толку, если на экране гаджета или остановки хорошо видно, что автобусов на линии нет или ждать их ещё 55 минут? А ещё в отображении общественного транспорта на табло часты сбои.
Может, на помощь пассажирам придут новенькие электробусы? В социальных сетях нижегородцы просят заменить ими не троллейбусные маршруты, а автобусные — там единиц транспорта не хватает.
Планируется, что в Нижнем Новгороде электробусы пойдут по 11 троллейбусным маршрутам, четыре из которых уже запустили. Однако замена автобусных маршрутов на электробусные не предусмотрена.
А был ли механик?
А ещё, объясняют организаторы перевозок, общественный транспорт у нас может ломаться. Своевременно заменить неисправный автобус перевозчики не всегда могут, но очень стараются, добавляют в ЦРТС.
Весь подвижной состав, по данным ЦРТС, работающий на маршрутах регулярных перевозок, раз в полгода проходит техосмотр. Осматривают автобусы и перед выходом в рейс. Механики обязательно должны быть в штате государственных автобусных парков и у частных перевозчиков. О том, что автобус или маршрутка исправны, свидетельствует отметка в путевом листе.
Но, погружаясь в очередной ржавый и хорошо поживший «пазик», думаешь: а был ли механик? А есть ли путевой лист?
Скажем, не далее как 8 апреля прямо в «час пик» с рейса в Нижнем Новгороде была снята опасная маршрутка № 67 («Микрорайон Седьмое небо — улица Космическая»). Заметили чудо техники участники рейда ЦРТС и ГИБДД. Маршрутку, находившуюся в плохом техническом состоянии, сняли с рейса, отправили на штрафстоянку, водителю выписали штраф. Штраф ждёт и перевозчика. Слава богу, в данном случае пассажиры не пострадали, но кто-то же выпустил неисправную маршрутку в рейс?
Конечно, по городу ходят и новенькие большие автобусы с кондиционерами, но многие маршрутки некоторых частных перевозчиков просто в удручающем состоянии. А ведь от перевозчиков власти громогласно требовали обновления парка. Может быть, перевозчики не «тянут» обновление и их самих пора заменить на тех, кто потянет?
«Центр развития транспортных систем Нижегородской области» не раз объявлял конкурсы для заключения государственных контрактов на регулярные перевозки пассажиров, — ответили nn.aif.ru в ЦРТС. — Заявки на участие подавались только действующими перевозчиками. Других претендентов на заключение контрактов не было".
Беспилотные автобусы.
«У нас должно быть на линии 10 машин, а реально сейчас восемь», — честно признался пассажирам водитель Т-70 («Кузнечиха — микрорайон “Седьмое небо”).
Главная причина недовыпуска общественного транспорта на линию — дефицит водительских кадров. В областном центре «Нижегородпассажиравтотрансу» сейчас не хватает около 500 водителей, областным транспортным предприятиям — 1500 человек, сообщает ЦРТС.
Водителям муниципального предприятия предлагают зарплату от 65 тыс. руб. в месяц. Центр уверяет: в феврале 2024 года водители категории Д получали в среднем по 84 тыс. руб. А ещё у них есть полисы добровольного медицинского страхования, корпоративная сотовая связь, иногородним предоставляют общежитие.
В результате принятых мер дефицит водительских кадров в Нижнем Новгороде, начиная с декабря 2022 года, больше не растёт, радуются в ЦРТС.
Но и нехватка 500 и 1500 работников соответственно — большая проблема! Откуда она? Это наследие прошлого, с которым никак ничего не могут сделать?
«Водитель с такой категорией может себе легко найти работу минимум на 100 тыс. руб., а ответственности будет во много раз меньше, — рассказал на условиях анонимности водитель муниципального автобуса Сергей. — Я просто фанат своего дела, мне нравится водить автобус, пассажиры меня не раздражают, но таких сотрудников, как я, год от года в парке всё меньше. Выгорают!».