В тесноте и в обиде. Далеко ли до идеала нижегородским автобусам

Автобусы и маршрутки действительно могут добираться из пункта А в пункт Б дольше, чем того требует расписание, уточнили в ответ на запрос nn.aif.ru в Центре развития транспортных систем (ЦРТС) Нижегородской области. В центре называют на то три основные причины. Во-первых, пробки, особенно в «часы пик». Нижний Новгород обычно стоит в пробках с 7 до 9 утра и с 17:00 до 19:00 в вечернее время. Перевозчики, частные или государственные, в этом не виноваты, уточняют в ведомстве.