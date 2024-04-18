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Зараженные яблоки и мандарины привезли в Красноярск из Китая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Карантинных щитовок выявили в партии импортных фруктов.

Источник: Красноярскмй филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Карантинных щитовок выявили в партии импортных фруктов.

Карантинную экспертизу проб свежих яблок и мандарин из Китая провели специалисты Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Выяснилось, что в фруктах выявлены карантинный для РФ объекты — калифорнийская щитовка и красная померанцевая щитовка.

Объём зараженных партий свежих фруктов составил 29 тонн, сообщают в ведомстве.

Калифорнийская щитовка — опасный карантинный вредитель, повреждающий около 150 видов различных растений. Фрукты перед употреблением в пищу достаточно тщательно вымыть.

Красная померанцевая щитовка — опасный вредитель, в основном поражает цитрусовые культуры.

Сведения о результатах проведённой экспертизы направлены в отдел надзора по карантину растений управления Россельхознадзора по краю.

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