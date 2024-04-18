Зараженные яблоки и мандарины привезли в Красноярск из Китая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Карантинных щитовок выявили в партии импортных фруктов.
Карантинную экспертизу проб свежих яблок и мандарин из Китая провели специалисты Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Выяснилось, что в фруктах выявлены карантинный для РФ объекты — калифорнийская щитовка и красная померанцевая щитовка.
Объём зараженных партий свежих фруктов составил 29 тонн, сообщают в ведомстве.
Калифорнийская щитовка — опасный карантинный вредитель, повреждающий около 150 видов различных растений. Фрукты перед употреблением в пищу достаточно тщательно вымыть.
Красная померанцевая щитовка — опасный вредитель, в основном поражает цитрусовые культуры.
Сведения о результатах проведённой экспертизы направлены в отдел надзора по карантину растений управления Россельхознадзора по краю.