Зараженные яблоки и мандарины привезли в Красноярск из Китая

Карантинную экспертизу проб свежих яблок и мандарин из Китая провели специалисты Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Выяснилось, что в фруктах выявлены карантинный для РФ объекты — калифорнийская щитовка и красная померанцевая щитовка.