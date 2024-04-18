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В Кемерове в Кировском районе начали ремонтировать дороги

Специалисты начали подготовительные работы на шоссе Егорова.

По данным городской администрации, в Кемерове в Кировском районе стартовал ремонт дорог. Специалисты начали подготовительные работы на шоссе Егорова. Его обновляют поэтапно.

Дорожникам предстоит привести в порядок полуторакилометровый участок от АЗС на ул. Стройгородок до выезда из города. Шоссе Егорова отличается высокой интенсивностью движения и связывает город Кемерово с трассой Яшкино — Тайга.

На обновление автомагистралей в этом году выделено более 1,3 млрд рублей. Все объекты законтрактованы.

Накануне мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, что улучшат и сделают в честь 90-летия Кировского района. Глава города прошёлся по новой набережной, которую восстановили шесть лет назад, и спросил кировчан, чего им не хватает в своём районе.