В Кемерове в Кировском районе начали ремонтировать дороги

По данным городской администрации, в Кемерове в Кировском районе стартовал ремонт дорог. Специалисты начали подготовительные работы на шоссе Егорова. Его обновляют поэтапно.
Дорожникам предстоит привести в порядок полуторакилометровый участок от АЗС на ул. Стройгородок до выезда из города. Шоссе Егорова отличается высокой интенсивностью движения и связывает город Кемерово с трассой Яшкино — Тайга.
На обновление автомагистралей в этом году выделено более 1,3 млрд рублей. Все объекты законтрактованы.
Накануне мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, что улучшат и сделают в честь 90-летия Кировского района. Глава города прошёлся по новой набережной, которую восстановили шесть лет назад, и спросил кировчан, чего им не хватает в своём районе.