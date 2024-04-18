В Кемерове в Кировском районе начали ремонтировать дороги

Накануне мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, что улучшат и сделают в честь 90-летия Кировского района. Глава города прошёлся по новой набережной, которую восстановили шесть лет назад, и спросил кировчан, чего им не хватает в своём районе.