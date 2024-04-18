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Пришлось пойти на крайние меры: женщина обратилась в прокуратуру из-за бездействия врачей в Хабаровске

Прокуратура помогла жительнице Хабаровска получить выписку из истории болезни.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровчанке пришлось обратиться в прокуратуру после того, как она месяц ждала документы из больницы. Женщина затребовала выписку из истории болезни, но в установленный законом срок так и не получила ее. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Прокуратура Железнодорожного района начала проверку по обращению женщины. Установлено, что лечащий врач за 30 дней не выдал выписку пациентке, из-за чего ему было внесено представление.

— По результатам его рассмотрения нарушения устранены, женщине предоставлены документы из истории болезни, — рассказали в прокуратуре.

К ответу привлекли и должностное лицо больницы. За задержку в предоставлении информации ему вынесли предупреждение.

Прокуратура