Пришлось пойти на крайние меры: женщина обратилась в прокуратуру из-за бездействия врачей в Хабаровске

Хабаровчанке пришлось обратиться в прокуратуру после того, как она месяц ждала документы из больницы. Женщина затребовала выписку из истории болезни, но в установленный законом срок так и не получила ее. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".