Пришлось пойти на крайние меры: женщина обратилась в прокуратуру из-за бездействия врачей в Хабаровске

Хабаровчанке пришлось обратиться в прокуратуру после того, как она месяц ждала документы из больницы. Женщина затребовала выписку из истории болезни, но в установленный законом срок так и не получила ее. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Прокуратура Железнодорожного района начала проверку по обращению женщины. Установлено, что лечащий врач за 30 дней не выдал выписку пациентке, из-за чего ему было внесено представление.
— По результатам его рассмотрения нарушения устранены, женщине предоставлены документы из истории болезни, — рассказали в прокуратуре.
К ответу привлекли и должностное лицо больницы. За задержку в предоставлении информации ему вынесли предупреждение.