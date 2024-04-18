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Омскую область сегодня накроет магнитная буря

Метеозависимые могут ощутить её влияние после полудня.

Сейчас в Ричмонде: +22° 6 м/с 60% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: Om1.ru

Сегодня, 18 апреля, Омская область окажется в поле действия магнитной бури. Специалисты Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН представили прогноз магнитных бурь на ближайшие дни. Сегодня магнитосфера будет возбужденноё в период с 12 до 18 часов. Как сообщают специалисты, вероятность бури составляет 25%.

Она не достигнет уровня G1, то есть минимального значения силы явления. Однако метеозависимые находятся в зоне риска и самочувствие может ухудшиться. На фоне геомагнитных возмущений возможно появление головной боли, тошноты и других симптомов.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, следующая магнитная буря на территории региона ожидается 12 мая. Она достигнет уровня G1. Отметим, что магнитные бури делятся на пять уровней по силе. Буря уровня G1 считается незначительной.