В горах Крыма появятся таблички с информацией о древних храмах

В настоящий момент крымское отделение РГО совместно с Симферопольской и Крымской епархией разрабатывает типовой проект таблички и улаживает бюрократические вопросы, так как стелы или информационные стенды предполагается ставить на земле, имеющей в каждом отдельном случае ту или иную принадлежность — будь то муниципальная земля или земли лесфонда. То есть, на установку необходимы разрешения.