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Современный стадион вместимостью 8 тысяч человек построят в Иркутске

В Иркутске планируют начать проектные работы по строительству нового стадиона, соответствующего всем современным требованиям.

Источник: Аргументы и факты

Об этом рассказал глава региона Игорь Кобзев в ходе послания о положении дел в Иркутской области. Ожидается, что он будет вмещать 8 тысяч человек. Впрочем, подробностей об объекте пока нет.

«В настоящее время в Иркутской области уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составляет 54 процента, к концу 2030 года этот показатель нужно увеличить до 60 процентов. В 2023 году в сельской местности появились 44 плоскостных спортивных сооружения, в этом году появится ещё 20».

Также в планах строительства четырёх объектов спорта в Балаганске, Усть-Ордынском, Алзамае и Зиме. Также в планах строительство центра тяжёлой атлетики — его должны завершить в 2026 году.