В четырех районах Ташкента частично отключили газ

Сегодня, 18 апреля, с 10:00 до 18:00 приостановлена подача природного газа. Отключения затронули:
Юнусабадский район — 140 частных домов в махалле «Турккурган» и 12 оптовых потребителей;
Алмазарский район — 1,2 тысячи квартир в махалле «Тахтапуль», 180 домохозяйств махалли «Чилтугон» и 11 предприятий;
Шайхантахурский район — 110 домохозяйств махалли «Тахтапуль», 320 квартир в многоквартирных домах и 8 оптовых клиентов;
Мирзо-Улугбекский район — 54 частных дома на улице Пилла.
Подача природного газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.