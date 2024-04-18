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В четырех районах Ташкента частично отключили газ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В некоторых локациях четырех районов временно приостановили подачу газа. Специалисты проводят ремонтные работы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сегодня, 18 апреля, с 10:00 до 18:00 приостановлена подача природного газа. Отключения затронули:

Юнусабадский район — 140 частных домов в махалле «Турккурган» и 12 оптовых потребителей;

Алмазарский район — 1,2 тысячи квартир в махалле «Тахтапуль», 180 домохозяйств махалли «Чилтугон» и 11 предприятий;

Шайхантахурский район — 110 домохозяйств махалли «Тахтапуль», 320 квартир в многоквартирных домах и 8 оптовых клиентов;

Мирзо-Улугбекский район — 54 частных дома на улице Пилла.

Подача природного газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.