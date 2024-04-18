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Смертность в Иркутской области в 2023 году снизилась на семь процентов

Губернатор рассказал о ситуации со здоровьем населения.

Источник: Правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках Послания Законодательному собранию рассказал о ситуации в сфере здравоохранения региона.

За минувший год смертность населения сократилась на семь процентов, а диспансеризацию и профосмотры прошли около 850 тысяч взрослых, более 120 тысячам помогли выездные врачебные бригады. В результате у 10 тысячи человек обнаружили болезни системы кровообращения, у двух тысяч заболевания органов дыхания, а у 1150 сибиряков выявили сахарный диабет.

— Нам удалось обеспечить увеличение доли раннего выявления пациентов с онкологическими заболеваниями. В прошлом году это почти 56 процентов, — отметил губернатор области.

По итогам работы минздрава Иркутской области в прошлом году впервые выполнены все показатели нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», тем не менее были поставлены новые задачи. Например, продолжить диспансеризации и профосмотры населения с помощью выездных медицинских бригад. Также минздраву региона поручено обеспечить направление больных сердечно-сосудистыми заболеваниями на обследования. Кроме того дана задача сделать доступнее дистанционную запись на прием к врачу.

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