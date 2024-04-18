Смертность в Иркутской области в 2023 году снизилась на семь процентов

За минувший год смертность населения сократилась на семь процентов, а диспансеризацию и профосмотры прошли около 850 тысяч взрослых, более 120 тысячам помогли выездные врачебные бригады. В результате у 10 тысячи человек обнаружили болезни системы кровообращения, у двух тысяч заболевания органов дыхания, а у 1150 сибиряков выявили сахарный диабет.