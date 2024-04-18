Ситуация находится под контролем: что сейчас с детьми, заболевшими туберкулезом в Дальнегорске

По словам медработников, диагноз у других 53 человек диагноз не подтвердился. В учебном заведении закончили проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия. При этом врачи отметили, что некоторые юные пациенты не делали ревакцинацию от туберкулеза. Это очень опасно для жизни и здоровья, поэтому ставить прививки просто необходимо во избежание различных болезней.