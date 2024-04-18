Ситуация находится под контролем: что сейчас с детьми, заболевшими туберкулезом в Дальнегорске

Четверо учеников школы № 17 в Дальнегорске находятся в больнице, им оказывают полноценное лечение от туберкулеза. Болезнь на ранней стадии, поэтому специалисты дают позитивные прогнозы, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам медработников, диагноз у других 53 человек диагноз не подтвердился. В учебном заведении закончили проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия. При этом врачи отметили, что некоторые юные пациенты не делали ревакцинацию от туберкулеза. Это очень опасно для жизни и здоровья, поэтому ставить прививки просто необходимо во избежание различных болезней.
Напомним, что в заражении детей обвиняют подрядчика, который выиграл контракт на организацию питания в школе, а также его сотрудницу. Их задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности). Дело стоит на личном контроле главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Ранее «КП» писала, что на инцидент обратила внимание депутат Госдумы Нина Останина.