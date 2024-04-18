1 мая в Новокузнецке начнут ремонт проспекта Октябрьского

По сообщению администрации г. Новокузнецка, с 1 мая на пр. Октябрьском начнут ремонт.
В течение строительного сезона подрядчики заменят асфальтовое покрытие на дороге (и частично на тротуарах), столбы освещения и опоры контактной сети трамвая и троллейбуса, автобусные остановки и верхнее строение трамвайного пути. Работы завершат к началу августа.
Дорогу по проспекту частично ограничат, что может вызвать неудобства для жильцов, однако сотрудники мэрии напоминают, что это вынужденная необходимость, которая направлена на улучшение транспортной доступности новокузнечан и их комфорта.
«Управлению по транспорту поручена задача дополнительно проработать вопросы обеспечения компенсирующих маршрутов и транспортной доступности жильцов города на время проведения работ», — пишут представители власти.
Также в городе начался ямочный ремонт. В первую очередь дорожники будут работать на улицах Вокзальная, Нижнепролетарская, переулке 2-й Андреевский.