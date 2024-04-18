В Пермском крае произошло аномальное повышение ночной температуры

Температура воздуха ночью повысилась до аномального значения в Пермском крае, сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».
В тёплый сектор циклона попал юг Пермского края. В частности, аномальное повышение ночной температуры и усиление ветра было замечено в Чайковском. Воздух прогрелся до +17 ˚C.
Как сообщает специалист, ночные осадки в Пермском крае оказались на треть меньше прогнозируемых. Больше всего было зафиксировано в Верещагино, Бисере и Губахе — 14 миллиметров. В столице Прикамья, а также в Косе, Кудымкаре, Лысьве и Кочёво — по 9 миллиметров.
В Перми выпадение осадков сопровождалось первыми апрельскими грозами с ливнями.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о потеплении, которое ожидается в Пермском крае