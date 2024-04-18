В Пермском крае произошло аномальное повышение ночной температуры

Как сообщает специалист, ночные осадки в Пермском крае оказались на треть меньше прогнозируемых. Больше всего было зафиксировано в Верещагино, Бисере и Губахе — 14 миллиметров. В столице Прикамья, а также в Косе, Кудымкаре, Лысьве и Кочёво — по 9 миллиметров.