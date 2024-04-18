«В квартире +28»: челябинцы изнывают из-за раскаленных батарей и приходят в ужас от прогноза погоды

Челябинцы ждут не дождутся, когда в домах наконец-то отключат отопление. На улице сильно потеплело, а батареи в квартирах стали только горячей.
— Трубы горячие, в квартире +28 с открытыми окнами во всех комнатах, — пожаловалась читательница КП. — А в выходные +29 вообще обещают.
Метеорологи действительно предупредили о периоде аномальной жары в Челябинске. Нетипичное для апреля тепло продлится минимум пять дней. К выходным температура воздуха может подняться до знойных +29. Это на улице. А какая температура будет в отапливаемых квартирах, представить страшно.
На следующей неделе, правда, может снова похолодать до +10 днем и +4 ночью.
Зябнуть осенью в ожидании отопления и страдать весной с горячими батареями горожанам приходится из-за правил начала и окончания отопительного сезона. Дело в том, что запустить и прекратить обогрев «по требованию» нельзя. Сделать это можно, лишь переждав пять дней холодной (или теплой) погоды. Если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов, на шестой день отопление начинают отключать.
В мэрии Челябинска в минувший понедельник обсудили прогноз аномальной жары и решили, что пора начать отслеживать среднесуточную температуру воздуха. При этом чиновники опасаются отключить отопление преждевременно.
— Надо посмотреть долгосрочный прогноз и принимать решение по отопительному сезону, чтобы не было необходимости думать о том, что мы его рано завершили, — заявила мэр Наталья Котова.