«В квартире +28»: челябинцы изнывают из-за раскаленных батарей и приходят в ужас от прогноза погоды

Зябнуть осенью в ожидании отопления и страдать весной с горячими батареями горожанам приходится из-за правил начала и окончания отопительного сезона. Дело в том, что запустить и прекратить обогрев «по требованию» нельзя. Сделать это можно, лишь переждав пять дней холодной (или теплой) погоды. Если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов, на шестой день отопление начинают отключать.