Известный приморский тренер Емельянов вернулся из «Динамо» в Казахстан

В июле 2023 года Емельянов вернулся во Владивосток и вошел в тренерский штаб «Динамо», выступающего во второй лиге. После очередной рокировки в руководстве «Шахтера», приморец получил приглашение вернуться в Караганду. Дело в том, что у Константина Владиленовича имеется тренерская лицензия Pro, в то время как нынешний исполняющий обязанности главного тренера ФК «Шахтер» Андрей Финонченко (сменил на этом посту подавшего в отставку Игоря Солошенко) ещё только планирует получать её. Скорее всего, Емельянов будет руководить командой де-юре, а воспитанник карагандинского футбола Финонченко (15 лет отыграл за «Шахтер») — де-факто.