Известный приморский тренер Емельянов вернулся из «Динамо» в Казахстан

Бывший защитник «Луча», затем тренер и главный тренер уже «Луча-Энергия» Константин Емельянов покинул владивостокское «Динамо» и вернулся в Казахстан, где во второй раз в своей тренерской карьере возглавит «Шахтер» из Караганды, сообщает ИА PrimaMedia.
Константин Емельянов работал в «Шахтере» в 2021—2022 гг., вначале тренером, затем и.о. главного тренера после ухода из клуба Магомеда Адиева в сборную Казахстана. Претензий к Константину Владиленовичу по большому счёту не было, но свою роль сыграл тот факт, что команду лихорадило на фоне задержек зарплаты, а потом сменилось руководство клуба, в котором делали ставку на российского специалиста.
В июле 2023 года Емельянов вернулся во Владивосток и вошел в тренерский штаб «Динамо», выступающего во второй лиге. После очередной рокировки в руководстве «Шахтера», приморец получил приглашение вернуться в Караганду. Дело в том, что у Константина Владиленовича имеется тренерская лицензия Pro, в то время как нынешний исполняющий обязанности главного тренера ФК «Шахтер» Андрей Финонченко (сменил на этом посту подавшего в отставку Игоря Солошенко) ещё только планирует получать её. Скорее всего, Емельянов будет руководить командой де-юре, а воспитанник карагандинского футбола Финонченко (15 лет отыграл за «Шахтер») — де-факто.
«Шахтер» на данный момент занимает 11-ое место в чемпионате страны с 3 набранными очками в четырех играх. Из местной премьер-лиги вылетают команды, финиширующие на 12 и 13 местах. 21 апреля «Шахтер» сыграет в гостях против «Жетысу», у которого в активе лишь на одно очко больше, чем у карагандинцев.
Ну, а «Динамо» 21 апреля в третьем туре примет во Владивостоке «Квант» из подмосковного Обнинска. У подопечных Михаила Сальникова в активе пока только 3 очка (победа на «Орлом» и поражение от «СКА-Хабаровск-2»). «Квант» стартовал в первенстве с домашнего поражения 0:5 от «Строгино».