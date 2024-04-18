В Узбекистане займутся подготовкой населения к землетрясениям и создадут волонтерские спасательные отряды

Эти меры прописаны в постановлении президента от 17 апреля.
С 1 мая Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС начнет готовить ежемесячные заключения о сейсмической опасности и прогнозы для Совета министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента. При наличии опасности сильного землетрясения руководители регионов должны будут организовать работы с населением.
Также с этого времени в каждом регионе Узбекистана начнут формировать волонтерские группы. Их будут привлекать к работам по спасению при сильных землетрясениях. Каждый квартал они будут проходить обучение и повышать свои знания и навыки.
С 1 июня начнут выявлять территории, на которых в ближайшем будущем может произойти сильное землетрясение. Для этого специалисты проведут мониторинг и анализ произошедших на территории Узбекистана землетрясений и движения активных тектонических разломов земной коры.
Напомним, что к концу года в Узбекистане планируют запустить национальную систему оповещения о сильных землетрясениях.