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В Узбекистане займутся подготовкой населения к землетрясениям и создадут волонтерские спасательные отряды

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. МЧС и власти на местах должны до 1 мая утвердить планы по подготовке населения к землетрясению. Национальные телерадиоканалы подготовят специальные передачи, сюжеты и ролики, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Эти меры прописаны в постановлении президента от 17 апреля.

С 1 мая Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС начнет готовить ежемесячные заключения о сейсмической опасности и прогнозы для Совета министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента. При наличии опасности сильного землетрясения руководители регионов должны будут организовать работы с населением.

Также с этого времени в каждом регионе Узбекистана начнут формировать волонтерские группы. Их будут привлекать к работам по спасению при сильных землетрясениях. Каждый квартал они будут проходить обучение и повышать свои знания и навыки.

С 1 июня начнут выявлять территории, на которых в ближайшем будущем может произойти сильное землетрясение. Для этого специалисты проведут мониторинг и анализ произошедших на территории Узбекистана землетрясений и движения активных тектонических разломов земной коры.

Напомним, что к концу года в Узбекистане планируют запустить национальную систему оповещения о сильных землетрясениях.