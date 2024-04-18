Владивосток обновляет дорожную разметку по ночам

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы выполняются в ночное время, чтобы минимизировать влияние на движение транспорта. Используется быстросохнущая краска, которую дополнительно присыпают световозвращающими стеклошариками для лучшей видимости в темное время суток. Планируется, что после завершения работ в центре, дорожники приступят к обновлению разметки в различных микрорайонах города.