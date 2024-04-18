Владивосток обновляет дорожную разметку по ночам

Во Владивостоке начались работы по обновлению дорожной разметки. Специалисты компании «Содержание городских территорий» начали с центральных улиц города, таких как Алеутская, Светланская и Океанский проспект.
Как сообщает пресс-служба мэрии, работы выполняются в ночное время, чтобы минимизировать влияние на движение транспорта. Используется быстросохнущая краска, которую дополнительно присыпают световозвращающими стеклошариками для лучшей видимости в темное время суток. Планируется, что после завершения работ в центре, дорожники приступят к обновлению разметки в различных микрорайонах города.
Как только температура дорожного полотна достигнет +10 градусов Цельсия, в работу будет введен термопластик, что обеспечит долговечность и качество разметки. Водителям рекомендуется проявлять внимание и осторожность во время проезда через участки, где ведутся работы, отмечают дорожники.