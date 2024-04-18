В Омске отменяют 15 маршрутов общественного транспорта

Согласно постановлению Администрации города Омска, речь идет о маршрутах №№ 30 Р, 46 А, 49, 51 А, 58 А, 6Н, 78 А, 83 Н, 99, 225, 276, 307, 362, 71 и 219 Б.
Как следует из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска, большинство из них по состоянию на 1 апреля 2024 года уже не обслуживались. Исключением, с опорой на официальный документ, можно назвать маршрут № 83 Н («Улица Стрельникова — Кирпичный завод»), по которому перевозчик обязан ежедневно выпускать в рейс 1 автобус малого класса, 6 Н («Улица 3-я Железнодорожная — Завод им. Попова») — 1 автобус малого класса) и 362 («ДСК-2 — Поселок Птицефабрика») — 26 автобусов малого класса.
Также власти утвердили изменения для 5 маршрутов: №№ 331, 392, 418, 503 и 568. их суть на текущий момент не раскрывается. Стоит напомнить, что схема движения 503-й маршрутки уже менялась с 1 июля 2023 года, когда ее убрали с ряда центральных улиц.