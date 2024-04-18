В Омске отменяют 15 маршрутов общественного транспорта

Как следует из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска, большинство из них по состоянию на 1 апреля 2024 года уже не обслуживались. Исключением, с опорой на официальный документ, можно назвать маршрут № 83 Н («Улица Стрельникова — Кирпичный завод»), по которому перевозчик обязан ежедневно выпускать в рейс 1 автобус малого класса, 6 Н («Улица 3-я Железнодорожная — Завод им. Попова») — 1 автобус малого класса) и 362 («ДСК-2 — Поселок Птицефабрика») — 26 автобусов малого класса.