Спектакль про Печорина, лекция про отопление и фэшн-шоу: куда сходить в Самаре в выходные 20−21 апреля 2024

В грядущие выходные самарцы наконец-то ощутят почти летнее тепло. По данным синоптиков, воздух в городе прогреется до +25 градусов. А значит, можно сходить в поход в Бинарадку или на модный показ. Рассказываем подробно, куда сходить в Самаре в выходные 20 и 21 апреля 2024 года.
КОНЦЕРТЫ
«Гудтаймс».
Когда: 20 апреля, 20.00.
Где: КЗ «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2).
Билеты: 1300−3000 ₽
Российская рок-группа из Костромы «Гудтаймс» впервые вышла на сцену в 2012 году и сразу обрела армию поклонников. Главной особенностью коллектива является использование в музыке не только гитар и барабанов, но и духовых инструментов. Концерт 18+.
«Женщина. Музыка. Судьба».
Когда: 21 апреля, 16.00.
Где: Музей Модерна (ул. Красноармейская, 15).
Билеты: 300−400 ₽
Музей Модерна приглашает на концерт фортепианного дуэта Дарьи Щукиной Дарьи и Елены Шулеповой «Женщина. Музыка. Судьба» (12+). Прозвучат мелодии женщин-композиторов: Фанни Мендельсон, Сесиль Шаминад, Эми Бич и других.
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
«Коза-дереза».
Когда: 20 апреля, 10.30, 13.00.
Где: Самарский театр кукол (ул. Самарская, 95).
Билеты: 450 ₽
Жили они душа в душу, пока не купил Дед у Старика Козу-Дерезу. Больно уж Старик ей «характеристику» хорошую дал. Старик был счастлив, что избавился от Козы, а Дед, не подозревая о причинах его радости, привел Козу домой и велел домочадцам обращаться с ней заботливо да ласково. И началось… Спектакль 6+
«Ежик и его друзья».
Когда: 21 апреля, 11.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: 500 ₽
Герои сказки (0+) — Ежик, Медвежонок и Заяц — познают окружающий мир и себя. Они задумываются о том, что такое тишина, сумерки, неподвижность, небытие, дружба. Спектакль будет интересен как детям, так и их родителям. Герои постоянно вовлекают зрителей в процесс игры, вместе со зрителями поют песни, танцуют и изучают окружающий мир.
СПЕКТАКЛИ
«Мастер и Маргарита».
Когда: 20, 21 апреля, 18.30.
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 300−2500 ₽
Самарская постановка «Мастера и Маргариты» (16+) в 2023 году стала первым полномасштабным сценическим воплощением легендарной оперы Сергея Слонимского, написанной в 1972 году. Вместо обычного симфонического оркестра в ней используется принцип инструментального театра, где каждый инструмент трактуется как спутник действующих персонажей.
«Герой нашего времени».
Когда: 20 апреля, 13.00, 18.00, 21 апреля, 18.00.
Где: Самарский театр драмы (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 300−2400 ₽
Премьера! Спектакль «Герой нашего времени» (16+) расскажет зрителям, кто такой Григорий Печорин — самая загадочная фигура в русской литературе, созданная Михаилом Лермонтовым. Почему ему «и скучно, и грустно», за что его все любят, а он — никого?
ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ
Выставка «Белый свет».
Когда: до 1 мая 2024, 10.00−18.00.
Где: Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92).
Билеты: 200−350 ₽
Художественный музей представляет выставку оригинального самарского художника Николая Шеина (6+). Его работы, решенные в философском, концептуальном ключе, проникнуты тонким лиризмом, привлекают своим цветовым богатством и экспрессией форм. Написанные на берегах Волги, в Жигулях, в селе Бахилово, они открывают радостный, пронизанный светом мир нацпарка «Самарская Лука».
Выставка «Материя».
Когда: 11 апреля — 1 августа 2024.
Где: Музей Модерна (ул. Красноармейская, 15).
Билеты: 100−150 ₽
Выставка художников Яны Арбузовой и Родиона Горьковатого «Материя» (12+) будет посвящена философскому понятию материи и его интерпретации в искусстве. В наше время одной из метафор материи выступает вездесущий пластик. Гости выставки встретятся с мыслями, материальными предметами и созданными самарскими художниками современными образами материи.
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Лекция «Теплое место: как отапливались дома в России?».
Когда: 20 апреля, 16.00.
Где: Музей «Заварка» (ул. Самарская, 207).
Билеты: 250 ₽
Профессиональный печник и историк Павел Копылов расскажет, как отапливались дома в России. Особое внимание будет уделено отопительным системам в доходных домах. Лекция 6+.
Лекция «Взрослые смыслы детской научной фантастики».
Когда: 20 апреля, 17.30.
Где: Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).
Билеты: 200 ₽
Киновед Олег Горяинов расскажет о научно-фантастических фильмах для детей. На примере культовых картин «Приключения Электроника» (1979), «Гостья из будущего» (1984) и других будет рассмотрены особенности этого жанра и поставлен вопрос: что такое кино говорит нам о современности? Лекция 12+.
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«Красный шум».
Когда:
Где: Станкозавод (ул. Куйбышева, 128/1).
Билеты: от 1000 ₽
В выходные на площадках Станкозавода пройдет «Красный шум» — дизайн-маркет и фэшн-шоу (12+). Известные дизайнеры в пятницу проведут лекции и покажут фильм «Неоновый демон» (16+). В субботу состоится музыкально-шумовой фешн шоу-показ «Красный шум», на котором свои коллекции представят российские дизайнеры, в том числе и локальные бренды. На воскресенье запланированы лекции и показы фильмов.
Прогулка в Бинарадские «фьорды».
Когда: 21 апреля, с 09.00.
Где: по договоренности с организаторами.
Билеты: 500 ₽
Клуб активного отдыха «Пошли вместе» зовет в поход одного дня в село Старая Бинарадка, что в 22 км от Самары. Говорят, что там побывал сам Александр Пушкин. В программе: посещение соснового бора и «фьордов» — живописных холмов и оврагов.