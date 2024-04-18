Спектакль про Печорина, лекция про отопление и фэшн-шоу: куда сходить в Самаре в выходные 20−21 апреля 2024

Жили они душа в душу, пока не купил Дед у Старика Козу-Дерезу. Больно уж Старик ей «характеристику» хорошую дал. Старик был счастлив, что избавился от Козы, а Дед, не подозревая о причинах его радости, привел Козу домой и велел домочадцам обращаться с ней заботливо да ласково. И началось… Спектакль 6+