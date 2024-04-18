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Консульство КНР во Владивостоке закроется на майские праздники

Отдел не будет работать с 1 по 3 мая.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке в связи с празднованием Международного дня труда не будет работать консульский отдел Генконсульства КНР, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Отдел Генконсульства КНР закроется на период праздников с 1 по 3 мая. Уже с 4 мая Генконсульство возобновит работу в штатном режиме.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда консульство КНР ограничивает свою работу на территории Владивостока. Подобный перерыв в работе был на период праздника Весны или Нового года по Восточному календарю, который длился неделю с 10 по 17 февраля.

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