Консульство КНР во Владивостоке закроется на майские праздники

Во Владивостоке в связи с празднованием Международного дня труда не будет работать консульский отдел Генконсульства КНР, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Отдел Генконсульства КНР закроется на период праздников с 1 по 3 мая. Уже с 4 мая Генконсульство возобновит работу в штатном режиме.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда консульство КНР ограничивает свою работу на территории Владивостока. Подобный перерыв в работе был на период праздника Весны или Нового года по Восточному календарю, который длился неделю с 10 по 17 февраля.