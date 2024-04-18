Дептранс призвал москвичей использовать общественный транспорт в непогоду

«Сегодня синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер. Не оставляйте автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций. Рекомендуем сегодня для поездок использовать городской транспорт», — говорится в публикации.
Ведомство также попросило не превышать скорость и соблюдать дистанцию с другими машинами.
Ранее Гидрометцентр предупредил о дожде, который ожидается в Москве и области в четверг, 18 апреля. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду.
Кроме того, сильный ветер ожидается в столице в пятницу, 19 апреля. В этот день в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности.