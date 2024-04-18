Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дептранс призвал москвичей использовать общественный транспорт в непогоду

Столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте в условиях непогоды. Обращение к автомобилистам появилось в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер. Не оставляйте автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций. Рекомендуем сегодня для поездок использовать городской транспорт», — говорится в публикации.

Ведомство также попросило не превышать скорость и соблюдать дистанцию с другими машинами.

Ранее Гидрометцентр предупредил о дожде, который ожидается в Москве и области в четверг, 18 апреля. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду.

Кроме того, сильный ветер ожидается в столице в пятницу, 19 апреля. В этот день в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности.