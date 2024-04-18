В волгоградском Роспотребнадзоре напомнили о полезных свойствах какао

Образование осадка на дне чашки с какао — нормальный процесс. Однако у качественного напитка он будет почти незаметным. Также образование крупных частиц может указывать на использование производителем шелухи от какао-бобов. Такой напиток не повредит здоровью, но его полезные свойства заметно снизятся.