В волгоградском Роспотребнадзоре напомнили о полезных свойствах какао

Какао богато полифенолами, которые защищают кожу от старения и предотвращают окислительный стресс. Также напиток содержит магний — этот микроэлемент успокаивает нервную систему, улучшает настроение и помогает бороться со стрессом, усталостью, а также облегчает предменструальный синдром.
Женщинам возрастом старше 50 лет рекомендуется пить какао для снижения риска образования атеросклеротических бляшек, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
При этом какао рекомендуется варить на молоке, чтобы улучшить усвоение жирорастворимых витаминов.
Образование осадка на дне чашки с какао — нормальный процесс. Однако у качественного напитка он будет почти незаметным. Также образование крупных частиц может указывать на использование производителем шелухи от какао-бобов. Такой напиток не повредит здоровью, но его полезные свойства заметно снизятся.