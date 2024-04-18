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В волгоградском Роспотребнадзоре напомнили о полезных свойствах какао

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какую пользу для здоровья приносит какао и о чем свидетельствует осадок на дне стакана с напитком.

Источник: Волгоградская правда

Какао богато полифенолами, которые защищают кожу от старения и предотвращают окислительный стресс. Также напиток содержит магний — этот микроэлемент успокаивает нервную систему, улучшает настроение и помогает бороться со стрессом, усталостью, а также облегчает предменструальный синдром.

Женщинам возрастом старше 50 лет рекомендуется пить какао для снижения риска образования атеросклеротических бляшек, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

При этом какао рекомендуется варить на молоке, чтобы улучшить усвоение жирорастворимых витаминов.

Образование осадка на дне чашки с какао — нормальный процесс. Однако у качественного напитка он будет почти незаметным. Также образование крупных частиц может указывать на использование производителем шелухи от какао-бобов. Такой напиток не повредит здоровью, но его полезные свойства заметно снизятся.

здоровье