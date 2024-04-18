В Новосибирске состоялся пикет с требованиями защитить памятники архитектуры

18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, в Новосибирске состоялся пикет в защиту исторического облика города. Участие в нём приняли порядка 30 человек..
Инициатором этой акции стало региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Мэрия Новосибирска пикет согласовала. Известные архитекторы, историки архитектуры, краеведы собрались в сквере у театра «Глобус». На плакатах, которые они держали в руках, были названия знаковых новосибирских объектов, которые находятся в плачевном состоянии и которым угрожает снос или агрессивная застройка территорий.
В качестве одного из пострадавших памятников архитектуры участник пикета — общественник, культуролог, историк архитектуры, президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович назвал дом Кондратюка на улице Советской, снос которого городские власти назвали реставрацией. По словам общественника, это стало следствием того, что в Новосибирске не работает Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
«По 73-ФЗ это не может быть ни капремонтом, ни каким-то восстановлением. Там чётко прописано — это реставрация, реконструкция объектов культурного наследия. Поэтому первая проблема, которая всех нас мучает — это абсолютно неработающий 73-й федеральный закон, который существует, по факту, больше 20 лет, два года назад в него с подачи президента после большого экспертного обсуждения, в котором и мы участвовали, были приняты поправки, и вот новой редакции этого закона уже два года, но на нашей территории он абсолютно не работает, это совершенно непонятно. Мы что, какая-то зона с совершенно другим законодательством?», — сказал Олег Викторович в беседе с журналистом BFM-Новосибирск.
Участники пикета считают, что городские и региональные власти, а также госинспекция по охране объектов культурного наследия должна принять срочные меры по сохранению исторического облика Академгородка, Военного городка, микрорайона Расточка, памятников конструктивизма и других объектов.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске в 2025 году начнётся капремонт фасада стоквартирного дома.