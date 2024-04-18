В Новосибирске состоялся пикет с требованиями защитить памятники архитектуры

«По 73-ФЗ это не может быть ни капремонтом, ни каким-то восстановлением. Там чётко прописано — это реставрация, реконструкция объектов культурного наследия. Поэтому первая проблема, которая всех нас мучает — это абсолютно неработающий 73-й федеральный закон, который существует, по факту, больше 20 лет, два года назад в него с подачи президента после большого экспертного обсуждения, в котором и мы участвовали, были приняты поправки, и вот новой редакции этого закона уже два года, но на нашей территории он абсолютно не работает, это совершенно непонятно. Мы что, какая-то зона с совершенно другим законодательством?», — сказал Олег Викторович в беседе с журналистом BFM-Новосибирск.