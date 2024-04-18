Больше 200 отцов ушли в декретный отпуск в Хабаровском крае

— С этого года родитель, в случае досрочного выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до полутора лет, не потеряет право на пособие. Новое правило работает, в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя, — рассказала управляющая отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева.