Больше 200 отцов ушли в декретный отпуск в Хабаровском крае

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области 226 мужчин ушли в декретный отпуск. В этот момент они получают 40% среднего заработка — пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится полтора года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Отец может уйти в отпуск по уходу за ребенком, если жена решила не делать этого и продолжить работу. Чтобы его оформить, нужно написать заявление на работе, приложив к нему документы, среди которых свидетельство о рождении, справку о том, что мама не получает пособие, справку о доходах с предыдущего места работы. Сегодня эти данные Социальный фонд сам получает от компетентных органов.
— С этого года родитель, в случае досрочного выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до полутора лет, не потеряет право на пособие. Новое правило работает, в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя, — рассказала управляющая отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева.
Время отпуска засчитывается отцу в стаж, копятся пенсионные баллы. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком, и 3,6 коэффициента при уходе за вторым. Если же папа присматривает за третьим или четвертым ребенком, то получает 5,4 коэффициента. Отпуск меньше или больше года засчитывается пропорционально.
В этом году минимальный размер пособия по уходу за ребенком для работающих родителей с учетом районного коэффициента составляет от 11 рублей до 17,7 тысячи рублей в месяц, максимальный — 49 тысяч рублей.