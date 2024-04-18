Стоимость проезда в транспорте Владивостока изменится с 1 мая

Стоимость проезда в городском транспорте Владивостока будет скорректирована с 1 мая 2024 года. Это решение было утверждено комиссией по тарифам городской администрации на основе анализа экономических расчетов, представленных автотранспортными компаниями. По мнению экспертов из мэрии, новые тарифы учитывают индекс потребительских цен и оказались ниже требований перевозчиков, сообщает ИА PrimaMedia.
Тарифы на проезд будут зависеть от способа оплаты. При оплате транспортной картой проезд будет стоить 35 рублей (сейчас 32), с банковской карты — 39 рублей (сейчас 35), наличными — 45 рублей (сейчас 40).
Цены на проезд на трамвае, троллейбусе и фуникулере также изменятся: 26 рублей при оплате транспортной картой (сейчас 24), 28 рублей с банковской карты (сейчас 25), и 39 рублей наличными (сейчас 30).
Согласно представленным перевозчиками расчетам, средний тариф на проезд в автобусах должен составлять не менее 53 рублей из-за роста затрат на ГСМ, запчасти и обновление техники. Однако, с учетом индекса потребительских цен, экономически обоснованный тариф на 2024 год составил 45 рублей при наличной оплате и будет применяться. Тариф для безналичной оплаты подвергся индексации на 110,3% с учетом индекса потребительских цен на услуги.
Также пересмотрены цены на абонементы. Билет на 40 поездок будет стоить 1330 рублей (сейчас 1216), а билет на безлимитный месяц — 2100 рублей (сейчас 1920).
Как уточнили в пресс-службе мэрии, последнее повышение тарифов на проезд в городском транспорте во Владивостоке произошло более года назад — 1 марта 2023 года.