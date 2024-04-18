Стоимость проезда в транспорте Владивостока изменится с 1 мая

Согласно представленным перевозчиками расчетам, средний тариф на проезд в автобусах должен составлять не менее 53 рублей из-за роста затрат на ГСМ, запчасти и обновление техники. Однако, с учетом индекса потребительских цен, экономически обоснованный тариф на 2024 год составил 45 рублей при наличной оплате и будет применяться. Тариф для безналичной оплаты подвергся индексации на 110,3% с учетом индекса потребительских цен на услуги.