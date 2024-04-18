Большая весенняя уборка началась на улицах Хабаровска

«Сегодня на рассмотрении самая актуальная тема дня. Каждый житель хочет, чтобы его город был чистым. Уже многое сделано с начала двухмесячника по санитарной очистке. Зима была снежной, из-за погодных условий нам пришлось высыпать на дороги города 23 тысячи кубов пескосоляной смеси для удобства проезда общественного транспорта и автолюбителей. Сейчас мы активно занимаемся уборкой улиц и дорог, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. — Сегодня мы должны бережнее относиться к городскому имуществу. Это скверы, парки, дворовые территории. Они украшают город и делают жизнь горожан комфортнее. Чтобы это все сберечь, сохранить, работают службы, но главное — это отношение жителей к общественным пространствам. Нужно искоренить устоявшееся мнение, что следить за чистотой должны все, кроме самих жителей. Есть народная мудрость: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».