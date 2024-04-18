Большая весенняя уборка началась на улицах Хабаровска

В мэрии состоялась встреча главы города и депутатского корпуса, посвященная теме «Чистый Хабаровск». К обсуждению присоединились депутаты краевой Законодательной думы, представители прокуратуры, Общественной палаты Хабаровского края, руководители регионального отделения Ассамблеи народов России, молодежной палаты, руководители предприятий и общественных организаций краевой столицы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Сегодня на рассмотрении самая актуальная тема дня. Каждый житель хочет, чтобы его город был чистым. Уже многое сделано с начала двухмесячника по санитарной очистке. Зима была снежной, из-за погодных условий нам пришлось высыпать на дороги города 23 тысячи кубов пескосоляной смеси для удобства проезда общественного транспорта и автолюбителей. Сейчас мы активно занимаемся уборкой улиц и дорог, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. — Сегодня мы должны бережнее относиться к городскому имуществу. Это скверы, парки, дворовые территории. Они украшают город и делают жизнь горожан комфортнее. Чтобы это все сберечь, сохранить, работают службы, но главное — это отношение жителей к общественным пространствам. Нужно искоренить устоявшееся мнение, что следить за чистотой должны все, кроме самих жителей. Есть народная мудрость: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».
С позицией главы краевой столицы согласился председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.
«Многие считают, что только власти должны отвечать за чистоту в городе, но нам необходимо понимать, что большое количество зданий, объектов недвижимости, ТРЦ, земельных участков находятся в частной собственности, и многие не следят за состоянием этих территорий. Мы должны работать сообща с надзорными органами, чтобы привлекать таких нарушителей к административной ответственности», — подчеркнул Андрей Белоглазов.
«Были организованы мероприятия по взаимодействию со структурами администрации города УМВД России по Хабаровску и другими государственными органами по приведению территории города в надлежащее санитарное состояние. Однако при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства возникают определённые трудности. B условиях действия постановления правительства РФ, установившего мораторий на проведение проверок в отношении юридических лиц, работа управления направлена большей частью на профилактику, пресечение и предупреждение правонарушений в сфере благоустройства», — сказал первый заместитель мэра города по городскому хозяйству Вадимы Варады.
В 2023 году управление АТК провело 7175 консультаций, направило 7179 информационных листков, содержащих информацию о требованиях правил благоустройства.
Как отметил градоначальник, несмотря на эти трудности, Хабаровск становится чище. В городе продолжаются работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Волонтеры из числа студенческих отрядов и школьников ежегодно очищают береговые полосы рек города. За последние годы разряд, характеризующий качество воды в реке Амур, улучшился и соответствует 3 классу, это лучший показатель за последние пять лет.
Кроме природных факторов, этому способствовали мероприятия по ликвидации прямых выпусков в реку хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых и административных зданий. Последнее время основным мероприятием по охране водных объектов является подключение к городской системе канализации посёлков Красная Речка и Горького.
«Сейчас мы продолжаем озеленять город. В этом году я поручил высадить тюльпаны, розы. Мы также обустроим аллеи “сакуры”. Все это делается для того, чтобы город был краше и привлекательнее для туристов, а главное — для жителей города, — отметил Сергей Кравчук. — Выход из зимы — самый сложный этап испытаний для всех служб, потому что за зиму скапливается мусор, образуются несанкционированные свалки. Предприятия благоустройства активно работают. Техники не хватает, но мы ее приобретаем».
«Всего на балансе организаций имеется 117 единиц техники: это грейдеры, машины КДМ, погрузчики, автосамосвалы, тракторная техника, снегороторы, эвакуаторы и прочее. В бюджете города на 2024 год первоначально на приобретение техники были предусмотрены средства объемом 11 млн рублей. 2 апреля решением Хабаровской городской думы о внесении изменений в бюджет города, увеличены бюджетные ассигнования по дорожной отрасли на 34,2 млн рублей на приобретение двух единиц комбинированной дорожной машины на базе шасси самосвала КАМАЗ», — отметил заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Прохорец.