В Иркутске планируют построить сквозной проезд по улице Пискунова

В Иркутске в 2025—2026 годах планируется построить сквозной проезд по улице Пискунова от улицы Ядринцева до улицы Ширямова и реконструировать Лермонтовскую развязку. Об этом сообщают в правительстве Приангарья со ссылкой на выступление губернатора региона Игоря Кобзева во время послания Заксобранию 18 апреля.