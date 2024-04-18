В Иркутске планируют построить сквозной проезд по улице Пискунова

В Иркутске в 2025—2026 годах планируется построить сквозной проезд по улице Пискунова от улицы Ядринцева до улицы Ширямова и реконструировать Лермонтовскую развязку. Об этом сообщают в правительстве Приангарья со ссылкой на выступление губернатора региона Игоря Кобзева во время послания Заксобранию 18 апреля.
— Кроме того, планируется провести реконструкцию автодороги Иркутск-Шелехов, которая предусматривает расширение до четырех полос и строительство многоуровневой развязки в районе поворотов на Маркова и Смоленщину. Начать работы планируют в 2025 году, — говорят в правительстве.
В целом к 2027 году в регионе нужно привести в нормативное состояние 85% дорог, входящих в опорную сеть страны. Уже провели работы на 170 километрах местных дорог и разработали программы транспортных каркасах в 48 населенных пунктах.