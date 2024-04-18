В двух районах Новосибирска запретят остановку транспорта из-за уборки улиц

В Кировском и Ленинском районах Новосибирска запретили останавливаться транспорту для организации эффективной уборки улично-дорожной сети. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
С 19 апреля будет действовать запрет на парковку транспорта:
— на улице Александра Чистякова от дома № 12 до дома № 22; — на участке по правой стороне вдоль дома № 1 Горского микрорайона.
Власти предупредили водителей, что им необходимо быть внимательными при проезде указанных улиц, руководствоваться знаками и соблюдать Правила дорожного движения.
Ранее КП-Новосибирск писали, что в мегаполисе ограничили движение по трем улицам в Октябрьском районе. Запрет продлится с 17 по 30 апреля в связи с проведением работ на теплотрассах.