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В двух районах Новосибирска запретят остановку транспорта из-за уборки улиц

Ограничения введут на улице Александра Чистякова и в Горском микрорайоне.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском и Ленинском районах Новосибирска запретили останавливаться транспорту для организации эффективной уборки улично-дорожной сети. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

С 19 апреля будет действовать запрет на парковку транспорта:

— на улице Александра Чистякова от дома № 12 до дома № 22; — на участке по правой стороне вдоль дома № 1 Горского микрорайона.

Власти предупредили водителей, что им необходимо быть внимательными при проезде указанных улиц, руководствоваться знаками и соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее КП-Новосибирск писали, что в мегаполисе ограничили движение по трем улицам в Октябрьском районе. Запрет продлится с 17 по 30 апреля в связи с проведением работ на теплотрассах.