В сквере в Советском округе Омска обнаружили следы магических обрядов

«Сегодня вместе с коллегами снова вышли на средник. Приводили в порядок один из скверов в Советском округе. Интересно, что среди прочего мусора были обнаружены следы магических обрядов — чем только люди не занимаются. Однако, никакие маги, колдуны и экстрасенсы не сделают чище наши дворы, скверы и парки. Так что, пользуясь дедовскими методами и орудиями типа “грабли”, 20 апреля выходим на общегородской субботник», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.