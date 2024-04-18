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В сквере в Советском округе Омска обнаружили следы магических обрядов

Мэр Омска Сергей Шелест в среду, 17 апреля 2024 голда, рассказал о неожиданной, по мнению автора, находке, обнаруженной во время уборки в одном из скверов, расположенных в Советском округе Омска.

По словам градоначальника, среди прочего мусора обнаружились следы магических обрядов.

«Сегодня вместе с коллегами снова вышли на средник. Приводили в порядок один из скверов в Советском округе. Интересно, что среди прочего мусора были обнаружены следы магических обрядов — чем только люди не занимаются. Однако, никакие маги, колдуны и экстрасенсы не сделают чище наши дворы, скверы и парки. Так что, пользуясь дедовскими методами и орудиями типа “грабли”, 20 апреля выходим на общегородской субботник», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Какие именно следы или предметы были найдены в сквере мэр не уточнил.

Напомним, месячник чистоты стартовал в Омске 8 апреля 2024 года.

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