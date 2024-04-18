Новосибирец выставил на продажу коллекционные купюры из 54 стран мира

Со слов владельца коллекции, все банкноты в идеальном состоянии и не были в обращении. Каждая купюра хранится в индивидуальном файле. Более того, автор объявления утверждает, что руками их никто не трогал. Коллекция включает экземпляры от 1930-х годов.