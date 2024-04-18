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Новосибирец выставил на продажу коллекционные купюры из 54 стран мира

Стоимость банкнот зависит от самой купюры.

Новосибирец выставил на продажу коллекционные купюры из 54 стран мира. Объявление он разместил на популярном сервисе. Стоимость банкнот зависит от самой купюры и составляет от 20 рублей до 590 за штуку.

Со слов владельца коллекции, все банкноты в идеальном состоянии и не были в обращении. Каждая купюра хранится в индивидуальном файле. Более того, автор объявления утверждает, что руками их никто не трогал. Коллекция включает экземпляры от 1930-х годов.

Судя по представленному списку, в наличии есть банкноты из Австралии, Аргентины, Бразилии, Брунея, Бутана, Бурунди, Вьетнама, Венесуэлы, Ганы, Гвинеи, Гвинеи-Бессау, Гватемалы, Гондураса, Гонконга, Египта, Замбии, Замунды, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана, Йемена, Камбоджи, Конго, КНДР, Китая, Лаоса, Ливана, Ливии, Мадагаскара, Мальдив, Мозамбика, Монголии, Мексики, Нигерии, Никарагуа, Пакистана, Парагвая, Перу, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Сьерра-Леоне, Сирии, Сомали, Судана, Суринама, Танзании, Тонги, Уганды, Узбекистана, Украины, Уругвая, Филиппин, Эритреи, Эфиопии.

— Есть и другие, от Америки до ЮАР. Ассортимент обновляется каждый день, — отметил продавец.

Для покупателей, решивших приобрести купюры от пяти тысяч рублей, автор объявления готов сделать скидку, при этом чем выше сумма, тем больше скидка.

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