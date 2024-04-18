Новосибирец выставил на продажу коллекционные купюры из 54 стран мира. Объявление он разместил на популярном сервисе. Стоимость банкнот зависит от самой купюры и составляет от 20 рублей до 590 за штуку.
Со слов владельца коллекции, все банкноты в идеальном состоянии и не были в обращении. Каждая купюра хранится в индивидуальном файле. Более того, автор объявления утверждает, что руками их никто не трогал. Коллекция включает экземпляры от 1930-х годов.
Судя по представленному списку, в наличии есть банкноты из Австралии, Аргентины, Бразилии, Брунея, Бутана, Бурунди, Вьетнама, Венесуэлы, Ганы, Гвинеи, Гвинеи-Бессау, Гватемалы, Гондураса, Гонконга, Египта, Замбии, Замунды, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана, Йемена, Камбоджи, Конго, КНДР, Китая, Лаоса, Ливана, Ливии, Мадагаскара, Мальдив, Мозамбика, Монголии, Мексики, Нигерии, Никарагуа, Пакистана, Парагвая, Перу, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Сьерра-Леоне, Сирии, Сомали, Судана, Суринама, Танзании, Тонги, Уганды, Узбекистана, Украины, Уругвая, Филиппин, Эритреи, Эфиопии.
— Есть и другие, от Америки до ЮАР. Ассортимент обновляется каждый день, — отметил продавец.
Для покупателей, решивших приобрести купюры от пяти тысяч рублей, автор объявления готов сделать скидку, при этом чем выше сумма, тем больше скидка.