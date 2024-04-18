Кемеровские безбилетники получили штрафы

В Кемерове прошёл рейд по выявлению безбилетников в общественном транспорте. Об этом сообщили в администрации.
Контролёры вместе с полицейскими работали на проспекте Молодежном на ФПК. Рейды проводятся регулярно на всех маршрутах по всем направлением. Напоминаем, что штраф за безбилетный проезд — 500 рублей.
Пассажиры общественного транспорта могут оплатить проезд транспортной картой, банковской картой или наличными. Для оплаты проезда на некоторых маршрутах работают контролёры, также есть валидаторы. Наличными можно оплатить у водителя.
В администрации напомнили, что оплата проезда помогает улучшать работу общественного транспорта. Средства направляются на зарплату водителей, ремонт подвижного состава и внедрение новых технологий.