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Кемеровские безбилетники получили штрафы

Контролёры вместе с полицейскими проверили пассажиров общественного транспорта.

В Кемерове прошёл рейд по выявлению безбилетников в общественном транспорте. Об этом сообщили в администрации.

Контролёры вместе с полицейскими работали на проспекте Молодежном на ФПК. Рейды проводятся регулярно на всех маршрутах по всем направлением. Напоминаем, что штраф за безбилетный проезд — 500 рублей.

Пассажиры общественного транспорта могут оплатить проезд транспортной картой, банковской картой или наличными. Для оплаты проезда на некоторых маршрутах работают контролёры, также есть валидаторы. Наличными можно оплатить у водителя.

В администрации напомнили, что оплата проезда помогает улучшать работу общественного транспорта. Средства направляются на зарплату водителей, ремонт подвижного состава и внедрение новых технологий.