Улицу Ленина в Новосибирске планируют сделать пешеходной

Власти Новосибирска планируют сделать пешеходной улицу Ленина. Об этом в интервью порталу Сиб.фм рассказала вице-мэр мегаполиса Анна Терешкова.
По её словам, в настоящее время разрабатывается проект пешеходизации улицы. Для проведения транспортных расчётов были привлечены местные специалисты и эксперты из Санкт-Петербурга.
«Они [транспортные расчёты] буквально на прошлой неделе были представлены. Теперь, когда у нас есть новый мэр Максим Кудрявцев, мы покажем ему расчёты», — заявила чиновница.
«Параллельно сейчас обследуется, требуется ли замена коммуникаций на улице Ленина, чтобы не получилось так, что территорию реконструировали, а потом пришлось вскрывать асфальт. Собраны данные, какие есть аварийные трубы, дома на участке. Над проектом работает серьёзная рабочая группа», — рассказала вице-мэр.
Также Анна Терешкова уточнила, что в этом году перекрывать улицу Ленина в День города влсти не планируют, так как этим летом не будет проводиться фестиваль цветов, ставший одним из ключевых мероприятий в программе празднования 130-летия Новосибирска.
Добавим, что сделать улицу Ленина пешеходной предлагал и кандидат в мэры Игорь Украинцев в ходе представления своей программы по развитию Новосибирска перед депутатами горсовета.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что вице-мэр Терешкова объяснила отказ властей от проведения Монстрации в Новосибирске.