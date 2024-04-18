Улицу Ленина в Новосибирске планируют сделать пешеходной

По её словам, в настоящее время разрабатывается проект пешеходизации улицы. Для проведения транспортных расчётов были привлечены местные специалисты и эксперты из Санкт-Петербурга.

«Они [транспортные расчёты] буквально на прошлой неделе были представлены. Теперь, когда у нас есть новый мэр Максим Кудрявцев, мы покажем ему расчёты», — заявила чиновница.

По словам Терешковой, если концепция пешеходной улицы Ленина будет поддержана новым градоначальником, то к концу текущего года будет готов её дизайн-проект с разделением транспортных потоков, а уже в 2025-ом начнётся её реконструкция. Сроки реализации проекта пока не уточняются.