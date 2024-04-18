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Улицу Ленина в Новосибирске планируют сделать пешеходной

Проект представят новому мэру города Максиму Кудрявцеву.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Власти Новосибирска планируют сделать пешеходной улицу Ленина. Об этом в интервью порталу Сиб.фм рассказала вице-мэр мегаполиса Анна Терешкова.

По её словам, в настоящее время разрабатывается проект пешеходизации улицы. Для проведения транспортных расчётов были привлечены местные специалисты и эксперты из Санкт-Петербурга.

«Они [транспортные расчёты] буквально на прошлой неделе были представлены. Теперь, когда у нас есть новый мэр Максим Кудрявцев, мы покажем ему расчёты», — заявила чиновница.

По словам Терешковой, если концепция пешеходной улицы Ленина будет поддержана новым градоначальником, то к концу текущего года будет готов её дизайн-проект с разделением транспортных потоков, а уже в 2025-ом начнётся её реконструкция. Сроки реализации проекта пока не уточняются.

«Параллельно сейчас обследуется, требуется ли замена коммуникаций на улице Ленина, чтобы не получилось так, что территорию реконструировали, а потом пришлось вскрывать асфальт. Собраны данные, какие есть аварийные трубы, дома на участке. Над проектом работает серьёзная рабочая группа», — рассказала вице-мэр.

Также Анна Терешкова уточнила, что в этом году перекрывать улицу Ленина в День города влсти не планируют, так как этим летом не будет проводиться фестиваль цветов, ставший одним из ключевых мероприятий в программе празднования 130-летия Новосибирска.

Добавим, что сделать улицу Ленина пешеходной предлагал и кандидат в мэры Игорь Украинцев в ходе представления своей программы по развитию Новосибирска перед депутатами горсовета.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что вице-мэр Терешкова объяснила отказ властей от проведения Монстрации в Новосибирске.