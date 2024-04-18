«Заставить жрать»: в Новосибирске жители оставили оскорбительную записку курильщикам, загадившим газон

— Такое безобразие можно наблюдать сейчас во всех дворах города, когда сошел снег. Только где-то дворники работают добросовестно, и уже убирают, а где-то так и будут лежать окурки. Конечно, есть ещё такие люди, которым наплевать с верхнего этажа. У них вид совершенно другой… Так что приходится любоваться такой картиной людям, живущим на первых этажах, — написала Надежда Ведина.