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«Заставить жрать»: в Новосибирске жители оставили оскорбительную записку курильщикам, загадившим газон

На улице Рассветной в Новосибирске горожане оставили на газоне, усеянном окурками, оскорбительную записку для курильщиков. Заставать «жрать окурки» предлагают жители.

Источник: Соцсети

Фотографию с кучей окурков и рукописной табличкой выложили в сообществе «Инцидент Новосибирск» ВКонтакте. Как следует из пояснения, фото сделал местный житель, гулявший с собакой. Текст таблички содержит предположение, что все окурки накидал какой-то житель дома с балкона своей квартиры. Предполагаемого виновника назвали «человекообразной тварью» и выразили желание «заставить жрать» накиданные окурки.

Сам автор фото выразил несогласие с теми, кто оставил оскорбительное послание курильщикам:

— Абсолютно неправильный метод воспитания. Получается, один с балкона физически гадит, а другой морально добавляет.

Однако пользователи соцсетей поддержали автора анонимного послания.

— Такое безобразие можно наблюдать сейчас во всех дворах города, когда сошел снег. Только где-то дворники работают добросовестно, и уже убирают, а где-то так и будут лежать окурки. Конечно, есть ещё такие люди, которым наплевать с верхнего этажа. У них вид совершенно другой… Так что приходится любоваться такой картиной людям, живущим на первых этажах, — написала Надежда Ведина.

Комментаторы, в общей сложности почти 100 человек, оказались едины в своем порыве наказать хулигана, а также призвать местного дворника и городские власти убрать безобразие на газоне.

Екатерина СОСНИНА.

ЖКХ