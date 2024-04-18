«Небо на миллион» показали в аэропорту Хабаровска

В терминале внутренних авиалиний открылась выставка (0+) хабаровчанина Артема Щуковского. Экспозиция объединила около 40 работ, выполненных фотографом с 2021 по 2024 гг. В центре внимания — небо Хабаровска и Хабаровского края в многообразии его оттенков и настроений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Хабаровский аэропорт».
Пассажиры и гости аэропорта могут увидеть и мятежное, насыщенное буйством темных ночных красок, грозовое небо, и нежно-розовые краски рассвета, и задорное, оранжево-красное зарево заката. Особое место занимают астрофотографии — картины звездного неба с сияниями, созвездиями, галактиками и футуристическими космическими переливами.
Среди всех работ автор выделяет изображение Амурского моста на фоне грозового неба. Снят кадр в 2022 году, в период сухих гроз. Всю ночь фотограф на точке съемки ждал подходящего момента, и он настал. Фоторабота занимала призовые места региональных конкурсов.
Еще одна интересная фотография сделана на озере Амут. В объектив попал Млечный путь. Поскольку в этом районе погода непредсказуема, на то, чтобы звезды сошлись в единую композицию, у Артема ушло 4 года «фотоохоты» и почти полгода на обработку изображения до финального результата.
«Подготовка к съемке — это математика. Результат будет, если все просчитаешь и будешь готов, будешь ждать и ловить нужный момент. Небо Хабаровска с его облаками, закатами и рассветами и природой вокруг способствует необычайно красивым фотографиям. Главное — всегда держать при себе камеру и искать то самое время», — говорит Артем Щуковский.
Фотограф мечтает застать метеорный дождь и поймать еще более яркое северное сияние.
Выставка расположена на 3 этаже терминала внутренних авиалиний, в общедоступной зоне. Увидеть ее может каждый до конца мая.