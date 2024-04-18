«Небо на миллион» показали в аэропорту Хабаровска

«Подготовка к съемке — это математика. Результат будет, если все просчитаешь и будешь готов, будешь ждать и ловить нужный момент. Небо Хабаровска с его облаками, закатами и рассветами и природой вокруг способствует необычайно красивым фотографиям. Главное — всегда держать при себе камеру и искать то самое время», — говорит Артем Щуковский.