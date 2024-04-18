Милиция Минска проведет плановые контртеррористические учения

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Столичная милиция проведет плановые контртеррористические учения, сообщили в официальном Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома.
Совместное с МЧС учение пройдет ночью 18 апреля на территории торгового центра Palazzo. В рамках этого мероприятия планируется проверить готовность госорганов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма.
«Основные задачи учения — повысить уровень подготовки и слаженности действий при пресечении нападений диверсионных разведгрупп и незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении столичной милиции.
Согласно сценарию, будет также задействована служебная техника.
Ранее сообщалось, что милиция Беларуси усилила меры безопасности — это было связано с терактом в Подмосковье.
Данные меры введены по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова. В первую очередь они касались объектов транспорта и мест массового скопления граждан.
Напомним, что 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.