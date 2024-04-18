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Милиция Минска проведет плановые контртеррористические учения

На учении планируется проверить готовность госорганов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Столичная милиция проведет плановые контртеррористические учения, сообщили в официальном Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома.

Совместное с МЧС учение пройдет ночью 18 апреля на территории торгового центра Palazzo. В рамках этого мероприятия планируется проверить готовность госорганов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма.

«Основные задачи учения — повысить уровень подготовки и слаженности действий при пресечении нападений диверсионных разведгрупп и незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении столичной милиции.

Согласно сценарию, будет также задействована служебная техника.

Ранее сообщалось, что милиция Беларуси усилила меры безопасности — это было связано с терактом в Подмосковье.

Данные меры введены по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова. В первую очередь они касались объектов транспорта и мест массового скопления граждан.

Напомним, что 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.