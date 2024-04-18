Кубай рассказал о паводковой ситуации в Приморье

Он добавил, что в настоящее время гидрологическая ситуация настораживает вблизи Дальнереченска, на реках Уссури от Кировского и выше и на Большой Уссурке в районе Рощино. По данным синоптика, здесь уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок. Возможно подтопление дорог местного значения и сельхозугодий.