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Кубай рассказал о паводковой ситуации в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля, ФедералПресс. Из-за теплой погоды, которая наблюдается в Приморье, большинство рек начали раньше времени вскрываться ото льда. В некоторых регионах возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.

Источник: РИА "Новости"

«Высокий фон температуры воздуха активизировал снеготаяние в горах, усилились притоки талой воды, уровни рек пошли вверх, но до критических отметок без выпадения сильных дождей они не доберутся. И в ближайшую неделю таковых не предвидится», — отметил глава Примгидромета Борис Кубай.

Он добавил, что в настоящее время гидрологическая ситуация настораживает вблизи Дальнереченска, на реках Уссури от Кировского и выше и на Большой Уссурке в районе Рощино. По данным синоптика, здесь уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок. Возможно подтопление дорог местного значения и сельхозугодий.

Напомним, в ближайшие выходные в Приморье ожидается похолодание. Согласно прогнозам синоптиков, ночные температуры могут опуститься до отрицательных значений.